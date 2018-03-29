Словенія відкликала посла з РФ для консультацій через отруєння в Солсбері

Четвер, 29 березня 2018, 15:58

Словенія відкликає свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це в Twіtter повідомив прем'єр-міністр Словенії Міро Церар.

"У зв'язку з недавніми подіями у Великій Британії Словенія відкликає нашого посла в Росії для консультацій в Любляні", - повідомив Церар.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 березня 2018 р.

Нагадаємо, вжк 28 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У четвер Грузія приєдналася до висилки дипломатів РФ, ставши 29 країною.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.

Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Кіпр та Греція.