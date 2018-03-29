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Словенія відкликала посла з РФ для консультацій через отруєння в Солсбері

Четвер, 29 березня 2018, 15:58
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Словенія відкликає свого посла в Росії для консультацій у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це в Twіtter повідомив прем'єр-міністр Словенії Міро Церар.

"У зв'язку з недавніми подіями у Великій Британії Словенія відкликає нашого посла в Росії для консультацій в Любляні", - повідомив Церар.

Нагадаємо, вжк 28 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

У четвер Грузія приєдналася до висилки дипломатів РФ, ставши 29 країною.

Крім того, Болгарія, Люксембург, Словаччина, Мальта та Португалія викликали своїх послів в РФ для консультацій.

Серед країн ЄС жодним чином не "покарали" Росію Австрія, Кіпр та Греція.

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