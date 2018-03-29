Словения отозвала посла из РФ для консультаций из-за отравления в Солсбери

Четверг, 29 марта 2018, 15:58

Словения отзывает своего посла в России для консультаций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом в Twіtter сообщил премьер-министр Словении Миро Церар.

"В связи с недавними событиями в Великобритании Словения отзывает нашего посла в России для консультаций в Любляне", - сообщил Церар.

V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 29 березня 2018 р.

Напомним, уже 28 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В четверг Грузия присоединилась к высылке дипломатов РФ, став 29 страной.

Кроме того, Болгария, Люксембург, Словакия, Мальта и Португалия вызвали своих послов в РФ для консультаций.

Среди стран ЕС никоим образом не "наказали" Россию Австрия, Кипр и Греция.