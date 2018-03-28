Дипломатів РФ висилають вже 27 країн, будуть видворені 144 особи

Середа, 28 березня 2018, 08:36

оновлено

26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії у Twitter.

"Британія та її союзники стоять пліч-о-пліч у відправленні найбільш сильного сигналу Кремлю: Росія не може безкарно порушувати міжнародні правила", - йдеться у повідомленні.

Britain and its allies stand shoulder to shoulder in sending the strongest signal to the Kremlin: Russia cannot break international rules with impunity.



⚡️https://t.co/HcnvFC58bq pic.twitter.com/5uJZCrQaRt — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 27 березня 2018 р.

Британські дипломати також опублікували карту з позначенням країн, які вирішили вислати російських дипломатів.

Також зазначається, що НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Список країн, які видворяють російських дипломатів: Албанія, Австралія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, США, Україна, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Зазначимо, що після публікації повідомлення британського МЗС, про видворення одного російського дпиломата оголосила Бельгія. Таким чином число країн, які підтримали Британію, зросло до 27.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".