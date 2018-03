Дипломатів РФ висилають вже 27 країн, будуть видворені 144 особи

26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Великої Британії у Twitter.

"Британія та її союзники стоять пліч-о-пліч у відправленні найбільш сильного сигналу Кремлю: Росія не може безкарно порушувати міжнародні правила", - йдеться у повідомленні.

Britain and its allies stand shoulder to shoulder in sending the strongest signal to the Kremlin: Russia cannot break international rules with impunity.



