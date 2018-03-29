Понад 70% українців у Польщі не працюють на задекларованій роботі - ЗМІ

Четвер, 29 березня 2018, 16:50

Понад 70% українців, які отримували дозвіл на роботу в Польщі, працюють або в іншій країні Шенгену, або на іншій незадекларованій роботі.

Такі цифри наводить реєстр зайнятості іноземців Міністерства родини, праці і соціальної політики, пише газета "Rzeczpospolita".

Згідно з інформацією, з 1 січня 2018 року польські роботодавці видали близько 240 тисяч заяв про намір найняти іноземців. Найбільше цих дозволів видали для українців і лише невелику частину – для білорусів. Однак реально працювати почали лише третина - 74 тисячі осіб.

Це є очевидною ознакою того, що, незважаючи на жорсткість критеріїв для роботодавців, які повинні інформувати про працевлаштування іноземців, вони продовжують зловживання.

Зокрема, польські працедавці подають до центру зайнятості декларацію, що вони хочуть найняти на роботу іноземців. Це стає підставою для видачі іноземцям робочих віз, які пізніше замість роботи в Польщі їдуть в інші країни Шенгену або працюють на іншій не задекларованій роботі.

"Це свідчить про використання заяв і дозволів на роботу тільки для отримання візи для іноземця з метою перетину кордону і входу на територію Польщі і, відповідно, в Шенгенську зону", - пояснюють у Верховній контрольній палаті Польщі.

На шахрайстві з візами заробляють злочинці. Українці платять злочинним групам 600 злотих, щоб отримати візу. Припускаючи, що близько 150 тисяч цьогорічних декларацій про найм на роботу іноземців могли бути фіктивними, за три місяці злочинці могли заробити 90 млн злотих.

За даними видання, шахрайство з візами – це проблема, з якою Польща бореться з 2012 року, коли було введено спрощену процедуру найму працівників зі Сходу.