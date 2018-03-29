Более 70% украинцев в Польше не работают на задекларированной работе - СМИ

Четверг, 29 марта 2018, 16:50

Более 70% украинцев, получавших разрешение на работу в Польше, работают или в другой стране Шенгена, или на другой задекларированной работе.

Такие цифры приводит реестр занятости иностранцев Министерства семьи, труда и социальной политики, пишет газета "Rzeczpospolita".

Согласно информации, с 1 января 2018 года польские работодатели выдали около 240 тысяч заявлений о намерении нанять иностранцев. Больше всего этих разрешений выдали для украинцев и лишь небольшую часть - для белорусов. Однако реально работать начали только треть – 74 тысячи человек.

Это является очевидным признаком того, что, несмотря на ужесточение критериев для работодателей, которые должны информировать о трудоустройстве иностранцев, они продолжают злоупотребления.

В частности, польские работодатели подают в центр занятости декларацию, что они хотят нанять на работу иностранцев. Это становится основанием для выдачи иностранцам рабочих виз, позже вместо работы в Польше едут в другие страны Шенгена или работают на другой незадекларированной работе.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и входа на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - объясняют в Верховной контрольной палате Польши.

На мошенничестве с визами зарабатывают преступники. Украинцы платят преступным группам 600 злотых, чтобы получить визу. Предполагая, что около 150 тысяч нынешних деклараций о найме на работу иностранцев могли быть фиктивными, за три месяца преступники могли заработать 90 млн злотых.

По данным издания, мошенничество с визами - это проблема, с которой Польша борется с 2012 года, когда было введено упрощенную процедуру найма работников с Востока.