Найти
АКТУАЛЬНО

Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

Новое дело против Саркози: обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием

Отравление в Солсбери: состояние здоровья дочери Скрипаля быстро улучшается

Неизвестный мужчина пригрозил взорвать себя возле парламента Сербии

"Нормандская четверка" обнародовала новое заявление по Донбассу

Польша готовит новую миграционную политику

Закрытые дороги и остановлены поезда: в Германию перед Пасхой вернулась зима






Более 70% украинцев в Польше не работают на задекларированной работе - СМИ

Четверг, 29 марта 2018, 16:50
Версия для печати Комментарии

Более 70% украинцев, получавших разрешение на работу в Польше, работают или в другой стране Шенгена, или на другой задекларированной работе.

Такие цифры приводит реестр занятости иностранцев Министерства семьи, труда и социальной политики, пишет газета "Rzeczpospolita".

Согласно информации, с 1 января 2018 года польские работодатели выдали около 240 тысяч заявлений о намерении нанять иностранцев. Больше всего этих разрешений выдали для украинцев и лишь небольшую часть - для белорусов. Однако реально работать начали только треть – 74 тысячи человек.

Это является очевидным признаком того, что, несмотря на ужесточение критериев для работодателей, которые должны информировать о трудоустройстве иностранцев, они продолжают злоупотребления.

В частности, польские работодатели подают в центр занятости декларацию, что они хотят нанять на работу иностранцев. Это становится основанием для выдачи иностранцам рабочих виз, позже вместо работы в Польше едут в другие страны Шенгена или работают на другой незадекларированной работе.

"Это свидетельствует об использовании заявлений и разрешений на работу только для получения визы для иностранца с целью пересечения границы и входа на территорию Польши и, соответственно, в Шенгенскую зону", - объясняют в Верховной контрольной палате Польши.

На мошенничестве с визами зарабатывают преступники. Украинцы платят преступным группам 600 злотых, чтобы получить визу. Предполагая, что около 150 тысяч нынешних деклараций о найме на работу иностранцев могли быть фиктивными, за три месяца преступники могли заработать 90 млн злотых.

По данным издания, мошенничество с визами - это проблема, с которой Польша борется с 2012 года, когда было введено упрощенную процедуру найма работников с Востока.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:56
Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов
19:34
РФ проведет ракетные стрельбы над экономической зоной Латвии в Балтийском море
19:08
Эстония утвердила запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"
18:46
фото
Самолет авиакомпании "Россия" наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
18:19
Во Франции веган радовался гибели мясника во время теракта, его будут судить
17:54
Новое дело против Саркози: обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием
17:26
Отравление в Солсбери: состояние здоровья дочери Скрипаля быстро улучшается
17:13
Польша усилила проверки на границе, ищут мясо и колбасы
16:50
Более 70% украинцев в Польше не работают на задекларированной работе - СМИ
16:43
Партии Италии договариваются о правительстве перед официальными консультациями
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Тарас Пасько, "25 лет вместе. Что дальше?"

Курс на энергоэффективность: "три Е" украино-германских отношений

Германия остается едва ли не основным инвестором в вопросе финансирования развития энергоэффективности. Как долго просуществует это сотрудничество и какие шаги должна сделать Украина, чтобы вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень? (укр.)

Филипп Орлов, для Европейской правды

Трамп и новые правила иммиграции в США: что это изменит для украинцев

Отразится ли инициированная Трампом иммиграционная реформа на жителях Украины?.. Белый дом считает необходимым прекратить практику, когда иностранцы, иммигрировавшие в США, в дальнейшем получают право перевезти туда свои семьи...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  