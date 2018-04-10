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Глава МЗС Польщі запевнив, що Варшава прагне співпраці з Києвом

Вівторок, 10 квітня 2018, 09:35
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У Польщі наполягають, що Варшава надає великого значення історичній пам’яті, але водночас прагне співпраці з Україною.

Про це глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив у інтерв’ю виданню Obserwator.

"Польща та Україна є дуже близькими сусідами, хоча існують відмінності щодо історичної пам'яті та тлумачення болісних подій Другої світової війни, особливо волинського злочину. Ми приділяємо велику увагу історичній правді та пам'яті жертв, але водночас хочемо співпрацювати", - зазначив Чапутович.

Глава польської дипломатії нагадав, що Варшава домагається вирішення найбільш нагальної проблеми – скасування мораторію на пошук та ексгумацію останків поляків на території України.

"Ми сподіваємось, що проблема незабаром буде вирішена, і переговори сприятимуть подальшому розвитку нашого стратегічного партнерства з Україною", - додав він.

Раніше у канцелярії польського президента заявили, що Україна не виконує домовленостей щодо ексгумації тіл поляків, які були досягнуті Петром Порошенком і Анджеєм Дудою у Харкові в грудні минулого року.

Як відомо, Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі, зокрема, на кладовищі у Грушовичах під Перемишлем.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі. 

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