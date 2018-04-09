Все більше поляків хочуть бачити Туска президентом Польщі

Понеділок, 09 квітня 2018, 12:17

Підтримка колишнього глави польського уряду та чинного президента Євроради у Польщі різко зросла.

Про це свідчать дані опитування IBRiS для видання Rzeczpospolitа.

Згідно з результатами опитування про підтримку кандидатів на посаді президента станом на 4 квітня, чинного польського президента Анджея Дуду підтримують 33,5% опитаних, тоді як у Туска майже аналогічна підтримка – 33%.

Результати цього опитування демонструють зміну симпатій виборців. В серпні минулого року, після подвійного вето президента на судові закони Дуда міг розраховувати на 36,2% голосів, а Туск – всього на 20,5%.

За останні місяці голова Європейської Ради отримав більше 12 процентних пунктів зростання. У свою чергу, підтримка президента Дуди скоротилася, але в незначній мірі.

Як відомо, Дональд Туск перебуває в опозиції до чинної польської влади та регулярно критикує її дії, зокрема, скандальну судову реформу та конфронтації з Євросоюзом.