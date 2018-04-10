Глава МИД Польши заверил, что Варшава стремится к сотрудничеству с Киевом

Вторник, 10 апреля 2018, 09:35

В Польше настаивают, что Варшава придает большое значение исторической памяти, но одновременно стремится к сотрудничеству с Украиной.

Об этом глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил в интервью изданию Obserwator.

"Польша и Украина – очень близкие соседи, хотя существуют различия относительно исторической памяти и толкования мучительных событий Второй мировой войны, особенно волынского преступления. Мы уделяем большое внимание исторической истине и памяти жертв, но в то же время хотим сотрудничать", - отметил Чапутович.

Глава польской дипломатии напомнил, что Варшава добивается решения наиболее острой проблемы – отмены моратория на поиск и эксгумацию останков поляков на территории Украины.

"Мы надеемся, что проблема вскоре будет решена, и переговоры будут способствовать дальнейшему развитию нашего стратегического партнерства с Украиной", - добавил он.

Ранее в канцелярии польского президента заявили, что Украина не выполняет договоренностей по эксгумации тел поляков, которые были достигнуты Петром Порошенко и Анджеем Дудой в Харькове в декабре прошлого года.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши, в частности на кладбище в Грушовичах под Перемышлем.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона представит свое видение легализации украинских памятников в Польше.