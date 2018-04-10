Причиною Смоленської катастрофи став вибух у літаку - польська комісія

Вівторок, 10 квітня 2018, 12:44

Голова підкомісії Міністерства оборони Польщі з розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревич заявив, що причиною загибелі пасажирів президентського Ту-154 став вибух на борту.

Про це передає TVP.

"Пасажири загинули внаслідок вибуху у центроплані (центральна частина крила літака, що з'єднує праву і ліву площини крила, - ред.) до зіткнення із землею. Це стало причиною їх смерті", - сказав Мацеревич.

За його словами, остаточний технічний звіт підкомітету може бути готовий у найближчі дні. Мацеревич підкреслив, що цей звіт підписали усі члени комісії.

"Це не моя особиста доповідь" - наголосив він.

Твердження про те, що літак знищив вибух, підтверджує той факт, що двері повітряного судна сильно застрягли у землі, пояснив Мацеревич.

На інших частинах літака було виявлено дію високої температури. Про вибух на борту також свідчать експерименти, які провела урядова підкомісія.

Голова підкомісії також визнав, що на з'ясування причин авіакатастрофи та вибуху можуть піти роки.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік від аеродрому "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.