Франція робить все, щоб закрити "представництво ДНР" у Марселі – депутат

Вівторок, 10 квітня 2018, 16:45

Франція докладає всіх зусиль, щоб закрити так зване "представництво ДНР" у Марселі.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила голова групи дружби з Україною в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту Франції) Валерія Фор-Мунтян.

"Ми робимо все, щоб цю асоціацію закрили. Наш міністр подав до суду. Повірте, в цьому плані ми дуже активно працюємо" - заявила вона.

Депутатка наголосила, що це "дуже болюче питання для Франції".

Нагадаємо, у французькому місті Марсель 25 вересня 2017 року відбулося відкриття так званого "представництва "ДНР". Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва ДНР".

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті ЄвроПравди: "Франція нічого не винна Україні, ми допомагаємо з власної волі": інтерв'ю депутатки з українським корінням".