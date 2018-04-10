Франция делает все, чтобы закрыть "представительство ДНР" в Марселе – депутат

Вторник, 10 апреля 2018, 16:45

Франция прилагает все усилия, чтобы закрыть так называемое "представительство ДНР" в Марселе.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян.

"Мы делаем все, чтобы эту ассоциацию закрыли. Наш министр подал в суд. Поверьте, в этом плане мы очень активно работаем", - заявила она.

Депутат подчеркнула, что это "очень болезненный вопрос для Франции".

Напомним, во французском городе Марсель 25 сентября 2017 года состоялось открытие так называемого "представительства ДНР". Его зарегистрировали в статусе общественного объединения, что не требует предварительного разрешения.

В ответ Франция заявила, что никогда не признавала так называемую "ДНР" и не имеет двусторонних контактов с псевдореспубликой.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью "Европейской правде" сообщила, что прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-ан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого "представительства ДНР".

Подробнее читайте в интервью на сайте ЕвроПравды: "Франция ничего не должна Украине, мы помогаем по своей воле": интервью депутата с украинскими корнями".