Депутати з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" знову зібрались в Крим

П'ятниця, 13 квітня 2018, 18:30

Група депутатів з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) наступного тижня здійснить візит в окупований Крим.

Про це заявив депутат Бундестагу в АдН Маркус Фронмаєр, повідомляє видання Welt.

Делегація прибуде в Крим для участі в економічному форумі. За словами Фронмаєра, це приватний візит німецької делегації.

"Як члену комітету зі економічної співпраці та розвитку для мене надзвичайно важливою є економічна кооперація як центральна складова німецько-російських відносин. Торгівля об'єднує людей і допомагає долати конфлікти", - пояснив Фронмаєр.

Поки невідомо, які депутати увійдуть до складу делегації.

Запрошення до участі у форумі отримали і депутати із фракції "Ліві". Один з її членів, Александр Ной, підтвердив, що його запросили, однак, заявив що не поїде.

"Наскільки мені відомо, жоден з членів нашої групи не поїде" - сказала речниця "Лівих" у Бундестазі.

Оргкомітет Ялтинського економічного форуму вже повідомив, що очікує візит великої групи політиків з Німеччини та Австрії. Зокрема у Ялті очікують прибуття 50 європейських політиків.

Нагадаємо, дев'ять німецьких депутатів з трьох регіональних парламентів Німеччини увечері 3 лютого приїхали в окупований Крим.

До складу делегації, яка пробула в Криму до 9 лютого, увійшли депутати від партії "Альтернатива для Німеччини" з трьох регіональних парламентів країни: Берлін, Бранденбург і Північний Рейн-Вестфалія.

Німецькі депутати прилетіли до Криму з території Росії, порушивши таким чином українське законодавство.