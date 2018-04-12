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Визнання анексії Криму неприйнятне для Туреччини – глава МВС

Четвер, 12 квітня 2018, 14:00
Версія для друку Коментарі

Туреччина не може погодитися з анексією Криму Росією.

Про це заявив представник президента Туреччини, глава МВС країни Сулейман Сойлу під час Київського безпекового форуму.

"Визнання анексії Криму не є прийнятним для Туреччини. Ми вважаємо, що це трагедія" - сказав він.

"І розмови про територіальну цілісність України це те про що навіть не треба говорити. Ми не можемо навіть піддавати сумніву територіальну цілісність", заявив Сойлу.

Нагадаємо, минулого року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягав, що попри потепління у відносинах з Росією у них лишаються розходження з принципових питань.

"Росія – наш торгівельний партнер, ми маємо багато спільних проектів, але це не означає, що ми в усьому згодні з Росією (...) Ще до інциденту (збиття російського літака в 2015 році –ЄП) у нас були проблеми (у відносинах з РФ), пов’язані з Кримом. Ми не прийняли анексію Криму. У нас – різні позиції щодо режиму Асада,  і ці розбіжності зберігаються", - заявляв Чавушоглу.

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