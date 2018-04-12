В Румунії заявляють про невизнання анексії Криму

Четвер, 12 квітня 2018, 15:30

Румунія не визнає анексію Криму, яка є неприйнятним порушенням міжнародного права.

Про це заявив заступник глави МЗС Румунії Дануц Себастьян Некулаеску під час Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Румунія розглядає анексію Криму як неприйнятне порушення міжнародного права, яке не можна визнавати", - заявив він.

За словами Некулаеску, Румунія твердо підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України.

Як повідомляла ЄвроПравда, глава МВС Туреччини назвав анексію Криму трагедією, яку не можна визнати.