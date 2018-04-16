МЗС Нідерландів: рішення щодо Сирії необхідно шукати через Радбез ООН

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:45

Голова МЗС Нідерландів Стеф Блок наполягає, що рішення щодо Сирії необхідно шукати через Раду Безпеки ООН.

Про це дипломат заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Ми повинні продовжувати просувати пошук рішення через Раду Безпеки ООН, це єдиний шлях. Передусім необхідно, як було сказано в резолюції 2401, досягнути режиму тиші, щоб створити доступ для гуманітарної допомоги", - заявив дипломат.

За словами Блока, сирійський конфлікт може бути вирішеним тільки політичним шляхом, незважаючи на нещодавні ракетні удари США, Великої Британії та Франції по Сирії.

"Незважаючи на напругу (між США та РФ – Ред.), необхідно завжди прагнути миру і тримати канали відкритими для пошуку політичного рішення. Це єдине можливе рішення", - заявив він.

Як відомо, Москва, яка підтримує сирійський уряд у конфлікті, виступає проти будь-яких дій Заходу проти Асада та вже 12 разів після початку війни у Сирії накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.

Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль вважає, що прогрес у вирішенні сирійського конфлікту можливий лише за участі усіх його сторін, зокрема, Росії.