Знайти
АКТУАЛЬНО

Джонсон: ракетні удари по Сирії були абсолютно правильними

Німеччина: вирішити конфлікт у Сирії без РФ неможливо, але потрібен конструктив

Трамп хотів завдати удару по російських об’єктах у Сирії – ЗМІ

Десятки тисяч словаків вимагали відставки глави поліції і боротьби з корупцією

Перші результати чорногорських виборів – перемагає прозахідний кандидат

США попередили РФ про нові санкції - РосЗМІ

У Гданську пройшов марш ультраправих – міська влада виправдовується






МЗС Нідерландів: рішення щодо Сирії необхідно шукати через Радбез ООН

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:45
Версія для друку Коментарі

Голова МЗС Нідерландів Стеф Блок наполягає, що рішення щодо Сирії необхідно шукати через Раду Безпеки ООН.

Про це дипломат заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"Ми повинні продовжувати просувати пошук рішення через Раду Безпеки ООН, це єдиний шлях. Передусім необхідно, як було сказано в резолюції 2401, досягнути режиму тиші, щоб створити доступ для гуманітарної допомоги", - заявив дипломат.

За словами Блока, сирійський конфлікт може бути вирішеним тільки політичним шляхом, незважаючи на нещодавні ракетні удари США, Великої Британії та Франції по Сирії.

"Незважаючи на напругу (між США та РФ – Ред.), необхідно завжди прагнути миру і тримати канали відкритими для пошуку політичного рішення. Це єдине можливе рішення", - заявив він.

Як відомо, Москва, яка підтримує сирійський уряд у конфлікті, виступає проти будь-яких дій Заходу проти Асада та вже 12 разів після початку війни у Сирії накладала вето на дії Ради Безпеки щодо Сирії.

Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль вважає, що прогрес у вирішенні сирійського конфлікту можливий лише за участі усіх його сторін, зокрема, Росії.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
10:30
Джонсон: ракетні удари по Сирії були абсолютно правильними
10:21
Прозахідний Міло Джуканович переміг на виборах президента Чорногорії
10:09
Німеччина: вирішити конфлікт у Сирії без РФ неможливо, але потрібен конструктив
09:59
Міністр економіки Німеччини підтримує "Північний потік-2"
09:45
МЗС Нідерландів: рішення щодо Сирії необхідно шукати через Радбез ООН
09:37
Трамп лютував, коли дізнався, що з Європи вислали менше дипломатів РФ, ніж з США – ЗМІ
09:25
Австрія не бачить можливості вирішення конфлікту в Сирії без участі РФ
08:59
Трамп хотів завдати удару по російських об’єктах у Сирії – ЗМІ
08:36
фото
Десятки тисяч словаків вимагали відставки глави поліції і боротьби з корупцією
08:16
У Німеччині зіткнулися два невеликі літаки, є загиблі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Рада зовнішньої політики "Українська призма"

Оцінка зовнішньої політики: головні досягнення та вади дій України у світі

Загальна оцінка у порівнянні з минулими роками – підвищилась. Втім, залишається традиційно низьким рівень стратегічного бачення розвитку зовнішньополітичних напрямів. Питання стратегічного бачення є одним із головних серед рекомендацій експертів...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Прем’єр Молдови: Заявку на членство в ЄС нам з Україною варто подати разом

Павел Філіп: "Можна досягти більшого, якщо діяти разом – і з Україною, і з Грузією. Наші країни вже мають угоди про асоціацію, у нас є безвіз. Я думаю, що до наших трьох країн можна застосовувати якісь особливі механізми".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  