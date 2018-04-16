МИД Нидерландов: решение по Сирии необходимо искать через Совбез ООН

Понедельник, 16 апреля 2018, 09:45

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок настаивает, что решение по Сирии необходимо искать через Совет Безопасности ООН.

Об этом дипломат заявил в понедельник перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Мы должны продолжать продвигать поиск решения через Совет Безопасности ООН, это единственный путь. Прежде всего необходимо, как было сказано в резолюции 2401, достичь режима тишины, чтобы создать доступ для гуманитарной помощи", - заявил дипломат.

По словам Блока, сирийский конфликт может быть решен только политическим путем, несмотря на недавние ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

"Несмотря на напряжение (между США и РФ - ред.), необходимо всегда стремиться к миру и держать каналы открытыми для поиска политического решения. Это единственно возможное решение", - заявил он.

Как известно, Москва, которая поддерживает сирийское правительство в конфликте, выступает против любых действий Запада против Асада и уже 12 раз после начала войны в Сирии накладывала вето на действия Совета Безопасности по Сирии.

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль считает, что прогресс в решении сирийского конфликта возможно только при участии всех его сторон, в частности, России.