В Єревані масові акції протесту проти екс-президента, якого висунули на прем'єра

Понеділок, 16 квітня 2018, 14:49

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В Єревані проходять масові акції протесту проти висунення кандидатури колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Newsam.

Акції організовані опозиційною фракцією "Елк". Учасники сьогодні вранці майже повністю перекрили рух в центрі міста, частково була зупинена робота кількох станцій метро.

Правоохоронці намагалися заблокувати протестуючих біля будівлі Поліції Вірменії, але ті прорвали оточення і рушили далі центральними вулицями міста.

Також повідомляється, що інша колона протестуувальників на чолі з лідером партії "Громадянський договір" Ніколом Пашиняном рушила в напрямку будівлі парламенту Вірменії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на проспекті Баграмяна, який веде до парламенту, скупчилася велика кількість поліцейських, озброєних кийками та щитами.

Демонстранти скандують "Зроби крок, відкинь Сержа", "Страйк". Про серйозні сутички з поліцією поки інформації не надходило.

Нагадаємо, 2 березня вірменський парламент вперше обирав президента, яким став колишній прем’єр і посол Армен Саркісян.

Правляча Республіканська партія Вірменії 14 квітня висунула на пост прем'єр-міністра Сержа Саргсяна, який з 2008 по 2018 роки обіймав посаду президента.