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В МЗС Франції вважають, що основні докази хіматаки в Сирії могли зникнути

Середа, 18 квітня 2018, 08:51
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У зв’язку з тим, що Росія і Сирія досі не пускають інспекторів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на місце можливої хімічної атаки у місті Дума, докази могли зникнути.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції.

В заяві наголошується, що Росія і Сирія не дають інспекторам допуску на місце можливої хіматаки, хоча вони прибули в Сирію ще 14 квітня.

"З високою імовірністю докази і ключові елементи зникли з місця події, яке до того ж повністю контролюється російською і сирійською арміями" - заявили в МЗС Франції.

У відомстві закликали Сирію негайно надати інспекторам ОЗХЗ повний і необмежений доступ до місця хіматаки.

Як відомо, 7 квітня волонтерські організації в Сирії повідомили про хімічну атаку на місто Дума, внаслідок якої загинули десятки людей, в тому числі діти.

Країни Заходу поклали відповідальність за напади на режим сирійського президента Башара Асада. Франція та США заявили, що мають докази застосування хімічної зброї в Думі. Росія, яка підтримує Асада у сирійському конфлікті, хіматаку заперечує та вважає її постановкою Заходу для виправдання військового удару по Сирії.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

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