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В МИД Франции считают, что основные доказательства химатаки в Сирии могли исчезнуть

Среда, 18 апреля 2018, 08:51
Версия для печати Комментарии

В связи с тем, что Россия и Сирия до сих пор не пускают инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место возможной химической атаки в городе Дума, доказательства могли исчезнуть.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

В заявлении отмечается, что Россия и Сирия не дают инспекторам допуска на место возможной химатаки, хотя они прибыли в Сирию еще 14 апреля.

"С высокой вероятностью доказательства и ключевые элементы исчезли с места события, которое к тому же полностью контролируется российской и сирийской армиями" - заявили в МИД Франции.

В ведомстве призвали Сирию немедленно предоставить инспекторам ОЗХО полный и неограниченный доступ к месту химатаки.

Как известно, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападения на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что имеют доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

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