Удар по Сирії: 105 ракет з кораблів, літаків та субмарини

США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару.

Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

VIDEO: US Department of Defense releases images of Tomahawk missiles being fired from the USS Monterey towards Syria in retaliation for chemical attacks allegedly conducted by the Syrian regime pic.twitter.com/UXB9f09O1D