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Удар по Сирії: 105 ракет з кораблів, літаків та субмарини

Субота, 14 квітня 2018, 17:16
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США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару.

Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

США для удару задіяли три кораблі, підводний човен і два стратегічних бомбардувальники. Від Франції брали участь фрегат та літаки, від Британії – тільки авіація з бази на Кіпрі.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі опублікувала відео запуску ракети з французького фрегату.

За словами Парлі, усі французькі літаки, задіяні у місії - Rafale, Mirage та AWACS - здійснили безпечну посадку після її завершення.  

Ракетні удари по Сирії були нанесені союзниками з кількох напрямків:

З акваторії Червоного моря:

Ракетний крейсер USS Monterey - 30 ракет "Томагавк"

Есмінець USS Laboon - 7 ракет "Томагавк"

З Перської затоки:

Есмінець USS Higgins - 23 ракети "Томагавк"

Зі східного Середземномор'я:

Підводний човен USS John Warner - 6 ракет "Томагавк"

Французький фрегат - 3 ракети (військово-морський варіант крилатих ракет SCALP)

З повітря:

2 бомбардувальники B-1 Lancer - 19 ракет

4 британські літали Tornado and Typhoon - 8 ракет Storm Shadow

Французькі літаки Rafale і Mirage - 9 ракет SCALP

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