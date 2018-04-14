Удар по Сирії: 105 ракет з кораблів, літаків та субмарини

Субота, 14 квітня 2018, 17:16

відео

США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії під час сьогоднішнього удару.

Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє CNN.

Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

VIDEO: US Department of Defense releases images of Tomahawk missiles being fired from the USS Monterey towards Syria in retaliation for chemical attacks allegedly conducted by the Syrian regime pic.twitter.com/UXB9f09O1D — AFP news agency (@AFP) 14 квітня 2018 р.

США для удару задіяли три кораблі, підводний човен і два стратегічних бомбардувальники. Від Франції брали участь фрегат та літаки, від Британії – тільки авіація з бази на Кіпрі.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі опублікувала відео запуску ракети з французького фрегату.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 квітня 2018 р.

За словами Парлі, усі французькі літаки, задіяні у місії - Rafale, Mirage та AWACS - здійснили безпечну посадку після її завершення.

Ракетні удари по Сирії були нанесені союзниками з кількох напрямків:

З акваторії Червоного моря:

Ракетний крейсер USS Monterey - 30 ракет "Томагавк"

Есмінець USS Laboon - 7 ракет "Томагавк"

З Перської затоки:

Есмінець USS Higgins - 23 ракети "Томагавк"

Зі східного Середземномор'я:

Підводний човен USS John Warner - 6 ракет "Томагавк"

Французький фрегат - 3 ракети (військово-морський варіант крилатих ракет SCALP)

З повітря:

2 бомбардувальники B-1 Lancer - 19 ракет

4 британські літали Tornado and Typhoon - 8 ракет Storm Shadow

Французькі літаки Rafale і Mirage - 9 ракет SCALP