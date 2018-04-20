ЄС відкинув пропозиції Лондона щодо кордону з Ірландією – ЗМІ
Брюссель відкинув пропозиції Лондона, які допомагають уникнути жорсткого кордону в Ірландії.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на європейських дипломатів.
За інформацією одного з дипломатів, на цьому тижні план прем’єрки Британії Терези Мей уникнути жорсткого кордону в Північній Ірландії був підданий "систематичному та експертному знищенню" на зустрічі між старшими посадовими особами ЄС та Оллі Роббінсом, провідним переговірником з боку Британії.
"Були представлені докладні і експертні заперечення", - заявило джерело видання, якому розповіли деталі зустрічі в Брюсселі.
"Стало ясно, що ні одна з опцій Британії щодо митного союзу не спрацює", - додав співрозмовник.
Нагадаємо, ЄС пропонує залишити Північну Ірландію в митному союзі після Brexit. Північна Ірландія - єдина частина Британії, яка після Brexit матиме спільний кордон з державою-членом ЄС – Республікою Ірландія.
У британському уряді також заявили, що мають намір уникнути "жорсткого кордону" після виходу з ЄС.