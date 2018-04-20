ЕС отверг предложения Лондона относительно границы с Ирландией – СМИ

Брюссель отверг предложения Лондона, которые помогают избежать жесткой границы в Ирландии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации одного из дипломатов, на этой неделе план премьера Британии Терезы Мэй избежать жесткой границы в Северной Ирландии был подвергнут "систематическому и экспертному уничтожению" на встрече между старшими должностными лицами ЕС и Олли Роббинсом, ведущим переговорщиком со стороны Британии.

"Были представлены подробные и экспертные возражения", - заявил источник издания, в котором рассказали детали встречи в Брюсселе.

"Стало ясно, что ни одна из опций Британии относительно таможенного союза не сработает", - добавил собеседник.

Напомним, ЕС предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе после Brexit. Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, которая после Brexit будет иметь общую границу с государством-членом ЕС Республикой Ирландия.

В британском правительстве также заявили, что намерены избежать "жесткого границы" после выхода из ЕС.