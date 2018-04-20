Клімкін вирушив на зустріч міністрів G7, де обговорять солідарність з Україною

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирушив до Торонто на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки", куди вперше запросили Україну.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями, міністрами закордонних справ "Великої сімки". Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ", - відзначив голова зовнішньополітичного відомства України.

А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями – міністрами закордонних справ "Великої сімки". Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ. Очікую на суперову дискусію :) pic.twitter.com/BrKunUWZ1m — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 квітня 2018 р.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", міністра закордонних справ України вперше запросили на зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Варто зауважити, що у 1994 році в Вінніпезі відбулася присвячена Україні ad-hoc зустріч міністрів закордонних справ країн "сімки". Однак на повноцінному плановому заході країн G7 Україна буде присутня вперше.

Раніше повідомлялось, що головною темою зустрічі міністрів стануть шляхи побудови більш мирного та безпечного світового майбутнього.