Плутали зі Швейцарією: африканська країна змінила назву

Король Свазіленду Мсваті III оголосив, що він офіційно змінить назву своєї країни на Королівство Есватіні.

Про це повідомляє Reuters.

Король оголосив про своє несподіване рішення під час спільного святкування 50-ї річниці незалежності Свазіленду, а також його власного 50-річчя.

Король раніше вже кілька разів використовував назву Есватіні, що означає "земля Свазі" мовою сваті, у тому числі під час виступу у 2017 році на Генеральній асамблеї ООН.

Король Мсваті ІІІ відомий своїм прихильним ставленням до національних костюмів Свазіленду

У своєму виступі Мсваті назвав цю зміну поверненням до оригінальної назви країни, яка використовувалася до британської колонізації. Країна отримала незалежність 1968 року.

Король додав, що перейменування також допоможе вирішити проблему міжнародної назви. "Щоразу, коли ми їдемо за кордон, люди називають нас Швейцарією", - сказав він.

Назви двох країн англійською мовою співзвучні – Switzerland та Swaziland.

Королівство Свазіленд – єдина абсолютна монархія в Африці. Мсваті, який є сином попереднього монарха Собуза II, був коронований у 1986 році, він має 15 дружин.

Правозахисні організації критикують його за порушення прав людини, а також за розкішний спосіб життя у бідній країні, яка має найвищі показники ВІЛ/СНІДу в світі і де більшість населення живе лише сільським господарством.