Зеленський анонсував найближчими днями зустріч у Франції щодо антибалістики

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями у Франції відбудеться перша зустріч, присвячена проєкту української антибалістичної системи "Фрея".

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, цей проєкт – це українська антибалістична система, яка повинна бути аналогом Patriot щодо збиття балістичних цілей.

"Це європейська модель. Перша наша зустріч в цьому напрямку буде у Франції. І це буде найближчим часом. Ми обов'язково про це публічно скажемо", – сказав український президент.

Він зазначив, що якщо лідери та компанії, яким буде представлений цей проєкт, підтримують "Фрею" – вона "почне жити".

"Ціль номер один – це антибалістика. І "Фрея" це може допомогти Україні передусім (...) А також, що важливо, ми поділимось цією ідеєю, з усіма партнерами, передусім європейцями, які допомагали Україні під час цієї війни", – додав Зеленський.

7 липня Зеленський заявив, що Україна готує першу зустріч "антибалістичної коаліції".

Також Зеленський розповів конгресменам США про брак перехоплювачів до Patriot.

Водночас у НАТО вважають, що перехоплювачів балістики ніколи не буде достатньо.