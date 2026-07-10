В Європарламенті закликали ФІФА скасувати рішення про допуск росіян до Чемпіонату світу

Сорок чотири члени Європейського парламенту звернулися зі спільним листом до президента Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА) Джанні Інфантіно, закликавши його скасувати рішення про допуск російських спортсменів до цьогорічного Чемпіонату світу з футболу до 15 років.

Про це йдеться у листі законодавців, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Європарламентарі на тлі рішення ФІФА нагадали, що через війну, розпочату Росією, українські діти позбавлені багатьох речей, зокрема можливості займатися спортом, через руйнування шкіл та спортивних стадіонів. Близько 20 000 українських дітей були "насильно викрадені та відірвані від своїх родин режимом Путіна", тому законодавці не вважають доцільним дозволяти російським командам брати участь у будь-яких заходах ФІФА.

У листі йдеться про те, що у Росії спорт є інструментом, який режим Путіна використовує для пропаганди націоналістичних, антиукраїнських та антизахідних поглядів та виправдання загарбницької війни проти України.

"Участь російських спортсменів та публічна демонстрація російського прапора й державних символів на заходах ФІФА стануть публічною образою для сотень українських сімей, які зазнали болю та втрат, втративши своїх дітей внаслідок російських атак", – додали євродепутати.

Автори листа нагадали президенту ФІФА, що останнім часом Росія посилила атаки на цивільне населення, через які загинули українські діти. Як зазначається, рішення дозволити російським спортсменам брати участь у заходах ФІФА стане образою пам’яті про ці невинні жертви.

Члени Європейського парламенту закликали Інфантіно скасувати своє рішення про допуск російських футболістів доти, доки Росія не погодиться на припинення вогню, проведення мирних переговорів та повернення українських дітей.

"Ми закликаємо ФІФА стати на бік миру, а не йти на поступки агресору – Росії", – додали автори звернення.

Ця заява стала відповіддю на нещодавнє рішення ФІФА відкрити для участі росіян свій перший Чемпіонат світу до 15 років, який відбудеться цього жовтня в Азербайджані.

Європейські законодавці стверджують, що цей крок "спотворить спортивні події ФІФА, де принцип перемагає найкраща команда більше не буде діяти", оскільки інші країни відмовлятимуться від участі через присутність росіян. Федерація футболу України раніше заявляла, що не братиме участі у змаганнях з Росією.

Як відомо, в кінці червня Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

У Єврокомісії висловили стурбованість нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання