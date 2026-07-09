Франція повернула Сирії 23 артефакти після 15 років перебування за кордоном

Франція передала Сирії 23 археологічні артефакти, які майже 15 років перебували на території країни після тимчасової передачі для виставки в Парижі.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Повернення артефактів відбулося під час історичного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Дамаска.

Артефакти доставили до Сирії на борту президентського літака Макрона та передали Національному музею Сирії в Дамаску.

Серед повернутих експонатів: бронзові вироби, предмети візантійської та ісламської епох, а також розписна мозаїчна панель, яка раніше прикрашала мечеть Омейядів – однієї з найбільших та найдавніших мечетей у світі.

Фото: AP

Колекцію Сирія передала Франції у 2011 році для виставки старожитностей в Інституті арабського світу в Парижі. Однак після початку громадянської війни та розриву дипломатичних відносин між країнами експонати залишилися у Франції.

У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що повернуті предмети належали музеям Дамаска, Алеппо, Латакії та Пальміри. Там також назвали Францію першою країною, яка долучилася до національної кампанії Сирії з повернення культурної спадщини, що перебуває за кордоном.

За словами кураторки музею Нівін Саадеддін, колекція охоплює тисячі років історії сирійської цивілізації – від дев’ятого тисячоліття до нашої ери до XIV–XV століть.

Фото: AP

Колишній директор Управління старожитностей та музеїв Сирії Маамун Абдулкарім зазначив, що повернення експонатів стало завершенням багаторічних спроб відновити культурне співробітництво після років війни та міжнародної ізоляції режиму Башара Асада.

За його словами, перший офіційний запит щодо повернення артефактів Сирія направила Франції ще у 2014 році, однак тоді переговори не відбулися через політичну ізоляцію сирійської влади. Посередницькі зусилля ЮНЕСКО також не дали результату.

Абдулкарім заявив, що під час правління Асада сирійські посадовці, які займалися питанням повернення культурної спадщини, зазнавали переслідувань.

"Нас били й звинувачували в тому, що ми занадто м’яко ставимося до захисту сирійських пам’яток старовини. Якби не листування, яке ми надіслали до інституту й яке доводило, що ми неодноразово вимагали повернення артефактів, нас могли б ув’язнити", – сказав він.

У травні Служба розслідувань внутрішньої безпеки Імміграційної та митної служби США у співпраці зі своїми партнерами репатріювала до Греції 26 стародавніх артефактів, які були вилучені американськими правоохоронними органами.

Також писали, що Сполучені Штати повернули 337 стародавніх артефактів, вивезених з Італії, в рамках однієї з найбільших за останні роки операцій з повернення викрадених культурних цінностей.