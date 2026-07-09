Бернем отримав переважну підтримку лейбористів на шляху до посади лідера партії

Енді Бернем, який, як вважається, стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії після відставки Кіра Стармера, зробив вирішальний крок на шляху до того, щоб очолити Лейбористську партію: його кандидатуру підтримала переважна більшість депутатів-лейбористів.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

За кандидатуру Бернема у четвер, 9 липня, проголосували 322 депутати від Лейбористської партії. Наразі він залишається єдиним офіційно висунутим претендентом на заміну Стармера, який оголосив про відставку з посади лідера партії.

Якщо до перегонів не долучиться жоден інший кандидат, Бернема можуть оголосити новим лідером Лейбористської партії вже наступного тижня.

Очікується, що 20 липня він може вступити на посаду прем’єр-міністра.

Для остаточного висунення кандидати мають до середи наступного тижня заручитися підтримкою щонайменше 81 депутата від Лейбористської партії.

Бернему наразі бракує лише одного голосу до 323 номінацій – рівня, після якого будь-якому конкуренту буде математично неможливо зібрати необхідний поріг підтримки.

Окрім підтримки депутатів, він також має отримати схвалення щонайменше трьох із 31 соціалістичного товариства та профспілки, пов’язаних із партією. Втім, очікується, що це не стане для нього проблемою.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Британці вважають, що Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

8 липня останній з потенційних конкурентів Бернема заявив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих