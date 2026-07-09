КС Молдови забрав у Гагаузії право самим організовувати вибори

Конституційний суд Молдови оголосив, що Народні збори автономного регіону Гагаузія за конституцією не можуть мати повноважень для формування місцевого виборного органу та затвердження керівників територіальних підрозділів поліції, Служби інформації та безпеки й Управління юстиції Гагаузії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

9 липня КС Молдови ухвалив рішення за запитом Мін’юсту оголосив неконституційними права Народних зборів Гагаузії на затвердження виборного органу автономії та участь у затвердженні керівників територіальних підрозділів поліції, Служби інформації та безпеки й Управління юстиції Гагаузії.

За чинним законодавством, Гагаузія має місцевий виборний орган, що займається організацією виборів башкана (очільника регіону) та Народних зборів. У час загальнонаціональних виборів цей орган виконує функцію виборчої ради другого рівня. Його затверджують Народні збори.

На центральному рівні вважають, що таким чином у Молдові створюється паралельна виборча система. Натомість у Комраті вважають, що це законне право автономії, закріплене законом про особливий правовий статус Гагаузії.

Так само чинне законодавство передбачає, що керівників згаданих вище територіальних підрозділів Кишинів затверджує за пропозицією Народних зборів і башкана. Мін’юст Молдови поставив під сумнів конституційність цього, вказуючи, що питання безпеки і громадського порядку – суверенне право держави, відтак формування керівництва територіальних підрозділів має регулюватися виключно центральною владою, щоб у такій чутливій сфері не виникало подвійного підпорядкування.

Саме з цим було пов’язане звернення до Конституційного суду.

Паралельно у Народних зборах Гагаузії попросили КС перевірити конституційність положень Кодексу про вибори у Молдові, де виборний орган автономії названий Центральною виборчою радою (у законі про особливий правовий статус – Центральною виборчою комісією). Цей запит КС відхилив.

Після оголошеного рішення спікер Народних зборів Гагаузії висловив категоричну незгоду з ним та виступив з вимогою відставки голови КС Домніки Маноле, тому що суд "витер ноги об конституцію".

Криза навколо виборів у Гагаузії триває вже понад рік. Термін повноважень нинішньої Народної асамблеї закінчився ще у листопаді 2025 року, але нові вибори організувати не вдалося – через розбіжності місцевого та національного виборчого законодавства.

У червні представники проросійських Партії соціалістів та Партії комуністів у Молдові звернулися до Венеційської комісії через триваючу суперечку довкола організації виборів у Гагаузії.

Детальніше на цю тему – у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні.