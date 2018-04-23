Нижня палата парламенту Франції схвалила посилення міграційного закону

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) прийняла новий імміграційний закон, який посилює правила щодо надання притулку.

Про це повідомляє Le Figaro.

Законопроект скорочує терміни подання заяв про надання притулку, подвоює час, протягом якого нелегальні мігранти можуть бути затримані, і запроваджує однорічне тюремне ув'язнення за в'їзд до Франції незаконним шляхом.

Документ запропонувала правляча партія "Вперед, республіко!" (фракції LaREM) Еммануеля Макрона, яка вважає, що законопроект прискорить процес подання заяви про надання притулку.

Втім документ викликав серйозні дебати у парламенті, які тривали всю суботу і неділю. Зрештою, законопроект був прийнятий 228 голосами проти 139, 24 депутати утрималися. Один з депутатів партії Макрона Жан-Мішель Клеман проголосував проти документа і оголосив в неділю ввечері, що покинув групу LaREM.

Одним із каменів спотикання у документі є стаття, яка подвоює періоди утримування під вартою для іноземців, які очікують вислання з 45 до 90 днів. Уряд Франції планував продовжити цей період до 135 днів.

Опозиційні партії заявили, що ця стаття може перетворити "затримання на реальний арешт". "Ми відправляємо мігрантів у в'язницю, вважаючи їх злочинцями", - сказав один із опозиційних депутатів.

Законопроект також пропонує утримувати під вартою іноземних неповнолітніх разом з їхніми сім'ями. Втім, уряд пообіцяв створити робочу групу, що внести корективи до цього пункту.

Документ тепер переходить до верхньої палати парламенту, очікується, що там його розглянуть у червні.