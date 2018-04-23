Нижняя палата парламента Франции одобрила ужесточение миграционного закона
Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) приняла новый иммиграционный закон, ужесточающий правила предоставления убежища.
Об этом сообщает Le Figaro.
Законопроект сокращает сроки подачи заявлений о предоставлении убежища, удваивает время, в течение которого нелегальные мигранты могут быть задержаны, и вводит тюремное заключение сроком на год за въезд во Францию незаконным путем.
Документ предложила правящая партия "Вперед, республика!" (фракции LaREM) Эммануэля Макрона, которая считает, что законопроект ускорит процесс подачи заявления о предоставлении убежища.
Впрочем документ вызвал серьезные дебаты в парламенте, которые продолжались всю субботу и воскресенье. В конце концов, законопроект был принят 228 голосами против 139, 24 депутата воздержались. Один из депутатов партии Макрона Жан-Мишель Клеман проголосовал против документа и объявил в воскресенье вечером, что покинул группу LaREM.
Одним из камней преткновения в документе является статья, которая удваивает период содержания под стражей для иностранцев, ожидающих высылки с 45 до 90 дней. Правительство Франции планировало продолжить этот период до 135 дней.
Оппозиционные партии заявили, что эта статья может превратить "задержание в реальный арест". "Мы отправляем мигрантов в тюрьму, считая их преступниками", - сказал один из оппозиционных депутатов.
Законопроект также предлагает удерживать под стражей иностранных несовершеннолетних вместе с их семьями. Впрочем, правительство пообещало создать рабочую группу, чтобы внести коррективы в этот пункт.
Документ теперь переходит в верхнюю палату парламента, ожидается, что там его рассмотрят в июне.