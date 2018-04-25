Трамп і Макрон закликали до нової ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп та його французький колега Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угода щодо ядерної програми Ірану.

Про це вони заявили після зустрічі у Вашингтоні, повідомляє ВВС.

Трамп, який скептично ставиться до підписаної у 2015 році угоди, говорив про "набагато більшу, можливо, угоду".

"Вони повинні були укласти угоду, яка б охоплювала Ємен, яка б стосувалася Сирії, яка охоплювала ю інші частини Близького Сходу", - сказав Трамп, маючи на увазі діючу угоду.

Макрон заявив, що новий пакт повинен охоплювати програму балістичних ракет Ірану та її роль на Близькому Сході. Він також погодився, що вплив Тегерана в регіоні має бути частиною переговорів.

Макрон також говорив про співпрацю з Трампом, щоб побудувати "нові рамки" на Близькому Сході, особливо в Сирії.

"Поза військової присутності (там) нам доведеться будувати мир", - сказав Макрон.

Трамп також застеріг Іран від відновлення своєї ядерної програми. "Якщо вони поновлять свою ядерну програму, то матимуть найбільші проблеми з усіх, які мали досі", - сказав він.

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту.