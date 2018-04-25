Трамп и Макрон призвали к новому ядерному соглашению с Ираном

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон предложили обсудить новое соглашение относительно ядерной программы Ирана.

Об этом они заявили после встречи в Вашингтоне, сообщает ВВС.

Трамп, который скептически относится к подписанному в 2015 году соглашению, говорил о "гораздо большем, возможно, соглашение".

"Они должны были заключить соглашение, которое бы охватывало Йемен, которое бы касалось Сирии, которое охватывало и другие части Ближнего Востока", - сказал Трамп, имея в виду действующее соглашение.

Макрон заявил, что новый пакт должен охватывать программу баллистических ракет Ирана и ее роль на Ближнем Востоке. Он также согласился, что влияние Тегерана в регионе должно быть частью переговоров.

Макрон также говорил о сотрудничестве с Трампом, чтобы построить "новые рамки" на Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

"Несмотря на военное присутствие (там) нам придется строить мир", - сказал Макрона

Трамп также предостерег Иран от восстановления своей ядерной программы. "Если они возобновят свою ядерную программу, то у них будут самые большие проблемы из всех, которые они имели до сих пор", - сказал он.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта.