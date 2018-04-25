В ПАРЄ закликають Туреччину відкласти вибори та не вірять у їх демократичність

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив жорстку заяву через рішення Туреччини провести дострокові вибори в умовах надзвичайного стану.

Про це йдеться в заяві комітету, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Моніторинговий комітет – найвпливовіший із комітетів ПАРЄ, він оцінює виконання країнами-членами умов їх вступу до складу РЄ.

МК у заяві висловлює "найглибше можливе занепокоєння" нещодавнім рішенням турецької влади провести вже 24 червня дострокові вибори парламенту та президента. Вибори відбудуться на півтора року раніше, ніж було заплановано. При цьому виборчий процес проходитиме в умовах надзвичайного стану, запровадженого у 2016 році, після невдалої спроби перевороту в країні.

"Неможливо проводити справді демократичні вибори в умовах надзвичайного стану та поточних операцій з безпеки в південно-східній частині Туреччини... Надзвичайний стан з липня 2016 року призвів до непропорційних заходів та неприйнятних обмежень базових свобод, в тому числі свободи вираження поглядів, свободи ЗМІ та свободи зібрань", - йдеться в заяві Моніторингового комітету.

Також у Страсбурзі звернули уваги на те, що лише місяць тому парламент Туреччини ухвалив новий закон про вибори, який суттєво змінив виборчі правила (зокрема, дозволив створювати блоки). Зміна правил виборів за такий короткий термін до їх проведення суперечить європейським нормам, нагадують в МК.

"Також Асамблея з жалем відзначає, що 10-відсотковий виборчий бар'єр - найвищий в Європі - не був знижений в зміненому законі, як цього вимагає міжнародне співтовариство, включаючи Асамблею. Цей поріг додатково підриває політичний плюралізм, обмежуючи окремі політичні партії", - йдеться в ухваленому документі.

"Всі ці фактори становлять серйозну загрозу демократичному характеру виборів. Тому комітет рекомендує турецькій владі відкласти вибори", - заявили члени ПАРЄ.