В ПАСЕ призвали Турцию отложить выборы и не верят в их демократичность

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял жесткое заявление из-за решения Турции провести досрочные выборы в условиях чрезвычайного положения.

Об этом говорится в заявлении комитета, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Мониторинговый комитет - самый влиятельный из комитетов ПАСЕ, он оценивает выполнение странами-членами условий их вступления в состав СЕ.

МК в заявлении выражает "глубочайшее беспокойство" недавним решением турецких властей провести уже 24 июня досрочные выборы парламента и президента. Выборы состоятся на полтора года раньше, чем было запланировано. При этом избирательный процесс будет проходить в условиях чрезвычайного положения, введенного в 2016 году, после неудачной попытки переворота в стране.

"Невозможно проводить подлинно демократические выборы в условиях чрезвычайного положения и текущих операций по безопасности в юго-восточной части Турции... Чрезвычайное положение с июля 2016 года привело к непропорциональным мерам и неприемлемым ограничениям базовых свобод, в том числе свободы слова, свободы СМИ и свободы собраний", - говорится в заявлении Мониторингового комитета.

Также в Страсбурге обратили внимание на то, что всего месяц назад парламент Турции принял новый закон о выборах, который существенно изменил избирательные правила (в частности, позволил создавать блоки). Изменение правил выборов за такой короткий срок до их проведения противоречит европейским нормам, напоминают в МК.

"Также Ассамблея с сожалением отмечает, что 10-процентный избирательный барьер - самый высокий в Европе - не был снижен в измененном законе, как того требует международное сообщество, включая Ассамблею. Этот порог дополнительно подрывает политический плюрализм, ограничивая отдельные политические партии", - говорится в принятом документе.

"Все эти факторы представляют серьезную угрозу для демократического характера выборов. Поэтому комитет рекомендует турецким властям отложить выборы", - заявили члены ПАСЕ.