Суд ЄС відмовився виключати Азарова із санкційного списку

Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти колишнього прем’єр-міністра України часів Януковича Миколи Азарова.

Рішення опубліковане на сайті суду.

Азаров оскаржував санкції, запроваджені проти нього Радою Європейського Союзу у 2016 році.

Захист Азарова стверджував, що при запровадженні санкцій були порушені фундаментальні права на власність і ведення бізнесу і на незалежне розслідування, а також, що екс-прем'єр потрапив до списку на підставі помилкового судження.

Своїм рішенням суд відмовився виключати Азарова із санкційного списку ЄС та наказав екс-прем’єру відшкодувати власні юридичні витрати та витрати Ради ЄС.

Зазначимо, що місяць тому Суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

У березні цього року Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас було знято обмеження проти колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

У санкційному списку разом з Януковичем перебувають екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко.