Суд ЕС отказался исключать Азарова из санкционного списка

Суд Европейского Союза отказался отменять санкции против бывшего премьер-министра Украины при Януковиче Николая Азарова.

Решение опубликовано на сайте суда.

Азаров оспаривал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и приказал экс-премьеру возместить собственные юридические расходы и расходы Совета ЕС.

Отметим, что месяц назад Суд ЕС отказался отменять санкции против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

В марте этого года Совет ЕС продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, одновременно были сняты ограничения в отношении бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева.

В санкционный список вместе с Януковичем входят экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.