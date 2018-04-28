Україна запропонувала Чехії відновити міжпарламентське співробітництво

Україна запропонувала Чехії активізувати політичний діалог на рівні прем'єр-міністрів і відновити міжпарламентське співробітництво .

Про це йшлося на зустрічі заступника глави МЗС України Василя Боднара та його чеського колеги Якуба Дюрра, повідомляє сайт міністерства.

"Чеській стороні було запропоновано активізувати політичний діалог на рівні прем'єр-міністрів, відновити міжпарламентське співробітництво та розглянути запрошення міністру закордонних справ Чеської Республіки Мартіну Стропніцькому відвідати Київ і райони Донбасу, близькі до лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українська сторона висловила вдячність чеським колегам за підтримку територіальної цілісності України, водночас звернувши увагу на факт порушення деякими чеськими парламентаріями українського законодавства та Резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 року в частині незаконного відвідування АР Крим.