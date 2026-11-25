Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація довкола обмеження роботи системи Starshield досі не вирішилась.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе в Х.

Український дипломат зазначив, що чим довше ця ситуація залишається невирішеною, тим вищим є ризик того, що вона поступово зникне з поля зору тих, хто уповноважений її врегулювати.

"Обмеження, накладені на систему Starshield в Україні, призвели до виникнення замкнутого кола: жодна з ключових зацікавлених сторін не змогла з’ясувати, хто саме ухвалив рішення про введення цих обмежень", – зауважив Сєнік.

За його словами, українська сторона не може дозволити собі сприймати збій у роботі такої критично важливої системи, як Starshield, як черговий епізод і просто забути про це.

"Це питання має залишатися на порядку денному доти, доки воно не буде повністю вирішене", – підкреслив дипломат.

Сєнік наголосив, що раптові обмеження, введені понад тиждень тому без будь-якого попереднього попередження, наразили українське цивільне населення на додаткову небезпеку.

"Кожен день, доки ці обмеження залишаються в силі, створює реальні ризики та потенційно руйнівні наслідки для людей на місцях", – додав Сєнік.

Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників і щотижня запускає тисячі дронів проти України, наголосив він.

"У той час, коли масштаб та інтенсивність цих атак зростають, будь-яке порушення функціонування системи, що допомагає захищати життя українців, є питанням надзвичайної важливості. Ми просто не можемо дозволити, щоб це питання зійшло нанівець", – резюмував дипломат.

12 листопада президент повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Згодом він заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield, і що проблема має технічний характер.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп стверджував, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.

23 листопада міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.