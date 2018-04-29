Британія, Франція і Німеччина допустили можливість нової ядерної угоди з Іраном

Лідери Великої Британії, Франції і Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти набуттю ядерної зброї Тегераном.

Про це передає Reuters.

Глава британськгоо уряду Тереза Мей провела телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вони домовилися, що угода повинна бути розширена на інші сфери, і зокрема стосуватися балістичних ракет. Умови повинні бути переглянуті, коли угода закінчить свою дію, вважають лідери.

"Вони сповнені рішучості продовжувати тісну співпрацю із США щодо вирішення ряду проблем, які створює Іран: зокрема щодо питань, які буде покривати нова угода", - йдеться у повідомленні канцелярії Мей.

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту.