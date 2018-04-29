Британия, Франция и Германия допустили возможность новой ядерной сделки с Ираном

Лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном.

Об этом передает Reuters.

Глава британского правительства Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого они договорились, что сделка должна быть расширена на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет. Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

"Они полны решимости продолжать тесное сотрудничество с США по решению ряда проблем, которые создает Иран: в частности по вопросам, которые будет покрывать новое соглашение", - говорится в сообщении канцелярии Мэй.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп пригрозил отказаться от продления срока действия ядерного пакта.