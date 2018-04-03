Країни Балтії попросять Трампа збільшити військову присутність США в регіоні

Вівторок, 03 квітня 2018, 09:49

Лідери країн Балтії попросять Сполучені Штати відправити більше військ та підсилити повітряну оборону на східному фланзі НАТО для стримування Росії під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Euractiv.

Президент Литви Даля Грибаускайте, президент Естонії Керсті Кальюлайд та президент Латвії Раймонд Вейоніс відвідають Білий дім 3 квітня.

Високопоставлений литовський чиновник повідомив, що балтійські лідери попросять США частіше направляти до їхніх країн для навчань комплекси протиповітряної оборони Patriot. Вони також хочуть стати частиною європейського протиракетного щита.

"Я сподіваюсь, що Сполучені Штати та інші союзники усвідомлюють, що повітряний простір Балтійських держав має бути краще захищеним", - заявила Грибаускайте перед початком візиту.

"Важливо, що (американські війська. - Ред.) знаходяться тут на постійній основі в усіх країнах Балтії", - додала вона.

Минулого року НАТО розгорнуло чотири багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії, тоді як американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань.

Віце-президент США Майк Пенс у липні минулого року говорив про можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії.