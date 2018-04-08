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В Угорщині розпочалися парламентські вибори

Неділя, 08 квітня 2018, 11:15
Версія для друку Коментарі

У неділю 8 квітня в Угорщині проходять парламентські вибори.

Як повідомляє портал Világgazdaság, голосування розпочалося у 6 годині ранку за місцевим часом та триватиме до 7 вечора.

При цьому у день виборів політична агітація залишається дозволенною. Виключенням є територія діаметром 150 метрів від виборчої дільниці.

Одним із перших на виборчу дільницю прибув премєр-міністр Віктор Орбан. Він заявив, що обирає не лише майбутній склад парламенту та уряду, але й майбутнє країни.

Нагадаємо, згідно останім соціорлогічним опитуваням, правляча партія "Фідес" може не лише отримати зберегти парламентську більшість, а й навіть 2/3 депутатських місць.

Для цього останніми тижнями уряд та правляча партія провела компанію по залякуванню громадян, доводячи, що у випадку зміни влади Угорщину наповнять нелегальні мігранти.

Детальніше про угорські вибори можна почитати у статті "Страх і ненависть на виборах в Угорщині: Орбан ставить усе на перемогу". 

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