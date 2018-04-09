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У Польщі перемогу Орбана назвали результатом емансипації Центральної Європи

Понеділок, 09 квітня 2018, 09:49
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Заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що переконлива перемога партії "Фідес"  Віктора Орбана в Угорщині є результатом емансипації Центральної Європи.

Про це він заявив в ефірі TVN24, повідомляє wPolityce.

"Звичайно, це результат емансипації Центральної Європи, емансипації, а не боротьби з кимось" – зазначив Шиманський.

Порівнюючи ситуацію в Польщі та Угорщині, він заявив, що ці процеси не є повністю паралельними, "але вони дуже схожі".

Заступник голови Міністерства закордонних справ наголосив, що говорити про антиєвропейську природу політики Орбана є неправильним. "Це проєвропейська політика, але на певних умовах", - сказав дипломат.

"Орбан захищає право Угорщини на захист своїх кордонів, але одночасно сприяє проєвропейському курсу Угорщини", - пояснив він.

Шиманський також відзначив позицію угорського прем’єра щодо санкцій проти РФ.

"Орбан ніколи не порушував лояльності європейських санкцій проти Росії, сказав він.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль на 2/3 голосів у парламенті.

Віктор Орбан у короткій промові в ніч на понеділок оголосив про свою перемогу на виборах. Орбан подякував тим, хто віддав голоси за партію Фідес, і окремо виділив закордонних угорців, "які допомогли захистити батьківщину".

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