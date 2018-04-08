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Партія Орбана, схоже, лишиться керівною силою Угорщини – підрахунок голосів

Неділя, 08 квітня 2018, 23:32
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Угорська урядова партія Фідес лишається лідером підрахунку голосів, на виборах та, імовірно, зберігає більшість.

Про це повідомляє авторитетне угорське видання index.hu із посиланням на неофіційно отримані дані про підрахунок голосів.

Станом на 23:20 за Києвом в Угорщині ще діє заборона на публікацію результатів підрахунку голосів, оскільки на окремих дільницях ще триває голосування. Водночас, журналісти з посиланням на власні наводять аналіз попередніх результатів, зібраних з різних регіонів.

В столиці Угорщини, за їх даними позиції Орбана ослабли, в низці округів очікується перемога опозиції.

Водночас, за межами Будапешта поточна влада зберігає надзвичайно сильні позиції. "На національному рівні Фідес (за результатами підрахунку голосів) буде дуже популярним, оскільки сльський виборець прагне стабільності ще більше, ніж 4 роки тому", - зазначають журналісти.

Схожі прогнози оприлюднює опозиційна Magyar Nemzet - там вважають, що партія Орбана матиме 110-115 із 199 мандатів.

Варто зауважити, що дані екзит-полів досі не опубліковані. Планувалося, що виборчі дільниці припинять роботу о 19:00 за місцевим часом, однак – через надвисоку явку – на той момент перед окремими дільницями у чергах лишалися сотні людей. Робота комісій була продовжена, щоби змогли проголосувати всі, хто став у чергу до 19:00. На цей час діє мораторій на публікацію результатів виборів.

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