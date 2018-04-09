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Орбан оголосив про перемогу та подякував закордонним угорцям

Понеділок, 09 квітня 2018, 07:04
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у короткій промові в ніч на понеділок оголосив про свою перемогу на виборах.

Про це повідомляє видання HVG.

Орбан з’явився у штабі правлячої партії Фідес незадовго до опівночі за місцевим часом. "Ми перемогли!" - сказав він, щойно підійшовши до мікрофону, додавши, що "Угорщина отримала велику перемогу".

Прем’єр-міністр говорив дуже стисло, присутні не мали можливості поставити запитання. Він зауважив, що "тепер (для партії влади) буде мудро поводитися скромно", не пояснивши про що йдеться. Орбан подякував тим, хто віддав голоси за партію Фідес, і окремо виділив закордонних угорців, "які допомогли захистити батьківщину". Як відомо, представники угорської громади за кордоном голосували переважно за партію влади; без їх підтримки Фідес найімовірніше не отримав би конституційну більшість.

Окремо Орбан подякував владі Польщі за публічну підтримку перед виборами.

Як повідомлялося, вибори в Угорщині відбулися за вкрай високої явки, через що на деяких дільницях голосування тривало кілька годин після їх запланованого закриття.

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