Найти
АКТУАЛЬНО

В Сирии обвинили США в ракетном обстреле авиабазы, Пентагон отрицает

Орбан объявил о победе и поблагодарил венгров за рубежом

Виктор Орбан получил конституционное большинство в новом парламенте Венгрии

На выборах в Венгрии разрешили проголосовать всем, кто стал в очередь к участкам

Венгерские выборы: явка может стать рекордной

Польские министры вернут полученные в прошлом году премии

Четверть немецких исламистов уже подали заявления на получение статуса беженца






В Польше победу Орбана назвали результатом эмансипации Центральной Европы

Понедельник, 09 апреля 2018, 09:49
Версия для печати Комментарии

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что убедительная победа партии "Фидес" Виктора Орбана в Венгрии является результатом эмансипации Центральной Европы.

Об этом он заявил в эфире TVN24, сообщает wPolityce.

"Конечно, это результат эмансипации Центральной Европы, эмансипации, а не борьбы с кем-то", - отметил Шиманский.

Сравнивая ситуацию в Польше и Венгрии, он заявил, что эти процессы не являются полностью параллельными, "но они очень похожи".

Заместитель главы Министерства иностранных дел подчеркнул, что говорить о антиевропейской природе политики Орбана неправильно. "Это проевропейская политика, но на определенных условиях", - сказал дипломат.

"Орбан защищает право Венгрии на защиту своих границ, но одновременно способствует проевропейскому курсу Венгрии", - пояснил он.

Шиманский также отметил позицию венгерского премьера касательно санкций против РФ.

"Орбан никогда не нарушал лояльности европейских санкций против России, сказал он.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь контроль на 2/3 голосов в парламенте.

Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах. Орбан поблагодарил тех, кто отдал голоса за партию Фидес, и отдельно выделил заграничных венгров, "которые помогли защитить родину".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:22
В Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ
10:56
Россия обвинила Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии
10:46
Немецкая полиция предупредила теракт на берлинском полумарафоне
10:19
В Сирии обвинили США в ракетном обстреле авиабазы, Пентагон отрицает
09:49
В Польше победу Орбана назвали результатом эмансипации Центральной Европы
07:04
Орбан объявил о победе и поблагодарил венгров за рубежом
06:28
Виктор Орбан получил конституционное большинство в новом парламенте Венгрии
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии, но пока не собрал конституционное большинство
23:32
Партия Орбана, похоже, останется руководящей в Венгрии – подсчет голосов
20:26
фото
На выборах в Венгрии разрешили проголосовать всем, кто стал в очередь к участкам
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
"Голос Америки"

Наказание для ближайшего круга Путина: что известно о новых санкциях США

Путин использует доверенных олигархов для содержания его незаконных доходов. Он ценит деньги больше, чем человеческая жизнь, эти действия могут быть мощным посланием ... Экономика России не испытывает большой удар, однако российский олигархический класс начнет волноваться, особенно за счет включения в перечень Дерипаски, Вексельберг и их бизнес интересов (укр).

Борис Зайцев, для Европейской правды

Перезагрузка Словакии: почему отставка премьера не остановила протесты

Первая апрельская акция "За порядочную Словакию" показала, что протестный потенциал не снижается. Политический кризис не удалось решить одной лишь отставкой главы правительства. Общество считает этот шаг косметическим и требует более глубокого очищения государства (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  