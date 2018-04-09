В Польше победу Орбана назвали результатом эмансипации Центральной Европы

Понедельник, 09 апреля 2018, 09:49

Заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский заявил, что убедительная победа партии "Фидес" Виктора Орбана в Венгрии является результатом эмансипации Центральной Европы.

Об этом он заявил в эфире TVN24, сообщает wPolityce.

"Конечно, это результат эмансипации Центральной Европы, эмансипации, а не борьбы с кем-то", - отметил Шиманский.

Сравнивая ситуацию в Польше и Венгрии, он заявил, что эти процессы не являются полностью параллельными, "но они очень похожи".

Заместитель главы Министерства иностранных дел подчеркнул, что говорить о антиевропейской природе политики Орбана неправильно. "Это проевропейская политика, но на определенных условиях", - сказал дипломат.

"Орбан защищает право Венгрии на защиту своих границ, но одновременно способствует проевропейскому курсу Венгрии", - пояснил он.

Шиманский также отметил позицию венгерского премьера касательно санкций против РФ.

"Орбан никогда не нарушал лояльности европейских санкций против России, сказал он.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет иметь контроль на 2/3 голосов в парламенте.

Виктор Орбан в короткой речи в ночь на понедельник объявил о своей победе на выборах. Орбан поблагодарил тех, кто отдал голоса за партию Фидес, и отдельно выделил заграничных венгров, "которые помогли защитить родину".