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Все больше поляков хотят видеть Туска президентом Польши

Понедельник, 09 апреля 2018, 12:17
Версия для печати Комментарии

Поддержка бывшего главы польского правительства и действующего президента Евросовета в Польше резко возросла.

Об этом свидетельствуют данные опроса IBRiS для издания Rzeczpospolitа.

Согласно результатам опроса о поддержке кандидатов на должности президента по состоянию на 4 апреля, действующего польского президента Анджея Дуду поддерживают 33,5% опрошенных, тогда как в Туска почти аналогичная поддержка - 33%.

Результаты этого опроса демонстрируют смену симпатий избирателей. В августе прошлого года, после двойного вето президента на судебные законы, Дуда мог рассчитывать на 36,2% голосов, а Туск - всего на 20,5%.

За последние месяцы председатель Европейского Совета получил более 12 процентных пунктов роста. В свою очередь, поддержка президента Дуди сократилась, но в незначительной степени.

Как известно, Дональд Туск находится в оппозиции к действующей польской власти и регулярно критикует ее действия, в частности, скандальную судебную реформу и конфронтации с Евросоюзом.

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