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Європол вперше очолила жінка

Вівторок, 1 травня 2018, 13:36

Посаду виконавчого директора Європейського поліцейського агентства (Європолу) офіційно зайняла бельгійка Катрін де Болль.

Рішення про призначення де Болль було прийнято на засіданні Ради ЄС, яке відбулося 8 березня в Брюсселі. Вперше в історії Європол очолила жінка.

 
Катрін де Болль

Вона замінила на посаді британця Роба Уейнрайта, мандат якого закінчився 1 травня. Мандат виконавчого директора Європолу розрахований на 4 роки і може продовжуватися тільки один раз.

48-річна Катрін де Болль - юрист за освітою, була офіцером жандармерії, а потім кримінальної поліції.

У 2012 році вона стала генеральним комісаром Федеральної поліції Бельгії, ставши першою жінкою на цій посаді.

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Європол
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