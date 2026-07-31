У Лондоні затримали понад сотню людей за підтримку забороненої Palestine Action

У четвер, 30 липня, біля будівлі лондонського суду затримали десятки людей після того, як вони висловили підтримку забороненій організації Palestine Action.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Затримання відбулися після того, як Palestine Action отримала дозвіл звернутися до Верховного суду Великої Британії з проханням скасувати заборону, яка діє вже рік і згідно з якою членство в цій групі або її підтримка є злочином, що карається позбавленням волі на строк до 14 років.

Поліція затримала протестувальників, які зібралися біля Вестмінстерського магістратського суду. Вони вигукували "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action", тоді як перехожі кричали: "Ганьба!".

Фото: AP

Столична поліція повідомила, що було затримано 117 осіб, більшість із яких – за "висловлення підтримки забороненій організації".

Фото: AP

Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Нещодавно у Британії ув’язнили чотирьох пропалестинських активістів з групи Palestine Action за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.